В Пушкинском округе в этом году капитально отремонтируют 66 домов

15 июля 2026, 17:04

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

В программу капитального ремонта в Пушкинском округе на текущий год вошли 66 многоквартирных домов. В приёмке обновлённых зданий участвуют сами жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В перечень работ входит замена инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, канализации и отопления, утепление фасадов, ремонт крыш — иногда с полной заменой кровельного покрытия, утепление и декоративная отделка фасадов, осушение, гидроизоляция и дезинфекция подвалов, а также ремонт или замена лифтового оборудования.





«В настоящее время ремонт ведётся по шести адресам. В частности, в доме №4а на 2-м Фабричном проезде начался демонтаж старого покрытия кровли», — отмечается в сообщении.