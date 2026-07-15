В Пушкинском округе в этом году капитально отремонтируют 66 домов
В программу капитального ремонта в Пушкинском округе на текущий год вошли 66 многоквартирных домов. В приёмке обновлённых зданий участвуют сами жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В перечень работ входит замена инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, канализации и отопления, утепление фасадов, ремонт крыш — иногда с полной заменой кровельного покрытия, утепление и декоративная отделка фасадов, осушение, гидроизоляция и дезинфекция подвалов, а также ремонт или замена лифтового оборудования.
«В настоящее время ремонт ведётся по шести адресам. В частности, в доме №4а на 2-м Фабричном проезде начался демонтаж старого покрытия кровли», — отмечается в сообщении.К 2028 году в округе планируется отремонтировать ещё 203 дома.