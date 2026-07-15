В Пушкинском округе рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону

15 июля 2026, 18:08

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Системы теплоснабжения Пушкинского округа готовят к новому отопительному сезону. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В план входит как сезонная профилактика, так и масштабная модернизация объектов ЖКХ, включающая 22 мероприятия.





«В настоящее время завершена модернизация трёх котельных в Ивантеевке: «Оранжерейной», «Школьной» и «7 квартал». На финальной стадии монтажа новое оборудование в котельных «Студенческий проезд» и «Мамонтовка». И в активной фазе строительства и реконструкции котельная «Заводская» в Ивантеевке и котельная №2 в посёлке Лесной», — говорится в сообщении.