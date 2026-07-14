В Пушкине завершают капремонт детского сада «Ручеёк»
Готовность капитального ремонта детсада «Ручеёк», расположенного в 3-м Акуловском проезде в Пушкине, превысила 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью более тысячи квадратных метров, построенном 64 года назад, проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Здание обновили снаружи и изнутри и установили там системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Открыть детсад планируют в сентябре.