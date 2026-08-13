Готовность детсада на 450 мест в Мытищах приблизилась к 70%

13 августа 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 450 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» на Силикатной улице в Мытищах. В настоящее время готовность объекта составляет 68%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Площадь детсада составит 5 800 квадратных метров. Там разместят 18 групповых ячеек со своими игровыми, спальнями, раздевалками, буфетными и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок полного цикла. А на прилегающей территории установят игровые площадки.





«Сейчас в здании ведётся устройство инженерных коммуникаций и внутренних перегородок. Параллельно проводится благоустройство территории», — говорится в сообщении.