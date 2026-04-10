Глава Пушкинского округа Красноцветов проверил ход ремонта поликлиник

10 апреля 2026, 13:05

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

В Пушкинском округе ведётся капитальный ремонт двух поликлиник — на улице 50 лет Комсомола в Пушкине и на улице Толмачёва в Ивантеевке. Ход работ проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Готовность поликлиники в Пушкине составляет 95%, а в Ивантеевке — 72%. При этом приём пациентов не прекращается — медпомощь им оказывают в отремонтированной части здания.





«После окончания всех ремонтных мероприятий обе поликлиники предстанут перед жителями в полностью обновлённом виде. Это повысит качество медицинских услуг в округе», — сказал Максим Красноцветов.