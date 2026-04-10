Подмосковный Центр крови получит медоборудование стоимостью более 40 млн рублей
Медицинское оборудование общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей передадут Московскому областному центру крови в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Медучреждение получит, в частности, автоматический коагулометр, облучатель крови, биохимический анализатор и пр.
«В этом году для Центра крови мы закупили шесть единиц медицинского оборудования на сумму более 40 миллионов рублей. Два аппарата уже поступили и используются в работе», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Современная техника закупается для медучреждений Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.