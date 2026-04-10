Готовность капремонта детского сада №13 в Кашире достигла 35%

10 апреля 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание каширского детского сада №13, расположенное на улице Вахрушева, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Капремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Завершить его должны к 1 сентября текущего года.





«Сейчас в детсаду, общая площадь которого составляет более 2 700 квадратных метров, закончили демонтаж и занимаются общестроительными и отделочными работами. На площадке заняты свыше 50 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.