Готовность капремонта детского сада №13 в Кашире достигла 35%
Здание каширского детского сада №13, расположенное на улице Вахрушева, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Капремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Завершить его должны к 1 сентября текущего года.
«Сейчас в детсаду, общая площадь которого составляет более 2 700 квадратных метров, закончили демонтаж и занимаются общестроительными и отделочными работами. На площадке заняты свыше 50 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В здании должны отремонтировать фасад, кровлю и входные группы, заменить системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и электроснабжения, установить новые двери, окна, сантехнику, оборудование и мебель.