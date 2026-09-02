Глава Пушкинского округа осмотрел благоустроенный сквер в Ивантеевке
Сквер, созданный на Рощинской улице в Ивантеевке, осмотрели глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Недавно открытое общественное пространство стало новым центром притяжения для жителей и гостей города.
«Получилось по-настоящему удобное место для людей всех возрастов. Необязательно создавать огромные парки, чтобы сделать жизнь комфортнее. Важно, чтобы жителям было где прогуляться с детьми или просто отдохнуть на природе после рабочего дня», — отметил Сергей Пахомов.Площадь нового сквера составляет четыре гектара. Там обустроили зоны тихого отдыха, установили спортивную и игровую площадки, оборудовали место для выгула собак и поставили питьевые фонтанчики.