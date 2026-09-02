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Глава Пушкинского округа осмотрел благоустроенный сквер в Ивантеевке

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Сквер, созданный на Рощинской улице в Ивантеевке, осмотрели глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Недавно открытое общественное пространство стало новым центром притяжения для жителей и гостей города.

«Получилось по-настоящему удобное место для людей всех возрастов. Необязательно создавать огромные парки, чтобы сделать жизнь комфортнее. Важно, чтобы жителям было где прогуляться с детьми или просто отдохнуть на природе после рабочего дня», — отметил Сергей Пахомов.
Площадь нового сквера составляет четыре гектара. Там обустроили зоны тихого отдыха, установили спортивную и игровую площадки, оборудовали место для выгула собак и поставили питьевые фонтанчики.

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