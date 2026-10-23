Глава Пушкинского округа посетил биатлонную спортшколу в Заветах Ильича
Спортшколу по подготовке биатлонистов, расположенную в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино, посетил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва школа получила новый спортинвентарь: лыжероллеры, восемь пар лыж, пять велосипедов, систему электронного хронометража для соревнований, снегоходы «Буран» и «Тайга» и пр.
«Максим Красноцветов оценил подготовку спортшколы к зиме, осмотрел материально-техническую базу и пообщался с ребятами. Ученики провели ему экскурсию по биатлонной трассе и тиру», — говорится в сообщении.В настоящее время в школе занимаются более 200 биатлонистов под руководством 13 тренеров. Воспитанники показывают высокие результаты на областных и всероссийских турнирах.