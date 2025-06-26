В Пушкинском округе отремонтируют по губернаторской программе около 50 подъездов

26 июня 2025, 13:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ремонтные работы по губернаторской программе «Мой подъезд» проводятся в Пушкинском городском округе, в этом году планируется обновить 48 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«В ходе ремонта в рамках программы в подъездах заново красят стены, обновляют штукатурку, меняют плитку на полу, чинят подъездные козырьки, устанавливают пластиковые окна и вешают новые почтовые ящики», — говорится в сообщении.