В Пушкинском округе отремонтируют по губернаторской программе около 50 подъездов
Ремонтные работы по губернаторской программе «Мой подъезд» проводятся в Пушкинском городском округе, в этом году планируется обновить 48 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе ремонта в рамках программы в подъездах заново красят стены, обновляют штукатурку, меняют плитку на полу, чинят подъездные козырьки, устанавливают пластиковые окна и вешают новые почтовые ящики», — говорится в сообщении.Работы оплачиваются частично из средств управляющий компании и частично из бюджета Московской области. Заявки на участие в программе подают жители. Они же принимают участие в приёмке выполненного ремонта.
В прошлом году в Пушкинском округе по программе «Мой подъезд» отремонтировали 100 объектов.