Глава Раменского округа Малышев проверил ход благоустройства двора

26 июня 2025, 13:45

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благоустройство дворовых территорий проводится в Раменском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ход работ на одном из объектов — во дворе домов №10 и №10а по Строительной улице в городе Раменское — проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время во дворе уже заменили бортовой камень, обновили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, обустроили парковочные места.





«Работы идут согласно утверждённому графику. После завершения благоустройства жители смогут оценить обновлённый двор с удобной транспортной инфраструктурой и современными зонами отдыха», — отметил Эдуард Малышев.