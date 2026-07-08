Глава Пушкинского округа поздравил семью Клюевых с 55-летием брака

08 июля 2026, 17:54

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

С изумрудной свадьбой — 55-летним юбилеем брака — поздравил семью Клюевых глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Борис Федорович Клюев — капитан первого ранга в запасе, председатель местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Он служил на атомной подлодке и на эскадренном миноносце. У него с супругой Ириной Викторовной две дочери и трое внуков.





«За годы они сумели сохранить любовь, уважение и взаимопонимание. Их проверенный временем союз является достойным примером для молодых семей», — сказал Максим Красноцветов.