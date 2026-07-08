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Глава Пушкинского округа поздравил семью Клюевых с 55-летием брака

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

С изумрудной свадьбой — 55-летним юбилеем брака — поздравил семью Клюевых глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Борис Федорович Клюев — капитан первого ранга в запасе, председатель местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Он служил на атомной подлодке и на эскадренном миноносце. У него с супругой Ириной Викторовной две дочери и трое внуков.

«За годы они сумели сохранить любовь, уважение и взаимопонимание. Их проверенный временем союз является достойным примером для молодых семей», — сказал Максим Красноцветов.
В День семьи, любви и верности он пожелал юбилярам семейной жизни здоровья, счастья и душевного тепла.
Лев Каштанов

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