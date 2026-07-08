Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с Днём семьи, любви и верности
Праздничная встреча в честь Дня семьи, любви и верности состоялась в Реутове. В ней приняли участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава наукограда Алексей Ковязин и руководитель округа Балашиха Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Высокие гости поздравили крепкие семейные пары, проживающие в Реутове.
«Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник. Семья всегда была и остаётся главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чьи супружеские истории вызывают искреннее восхищение. (…) Желаю всеми вам крепкого здоровья, мира и добра», — сказал Брынцалов.Участники встречи рассказали, какой путь прошли их семьи, а главы округов присоединились к поздравлениям.