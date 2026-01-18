Воробьёв рассказал про социальную ипотеку в Подмосковье

18 января 2026, 16:10

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность программ аварийного жилья и реновации. Об этом он сообщил в интервью «России 1».





По его словам, в ряде городов происходит строительство новых домов.





«Самый удобный способ — это сертификаты, когда ты не ждешь два или три года, пока строится дом, а уже сегодня получаешь сертификат и сам выбираешь место и квартиру, в которой хочешь жить», — отметил губернатор.

«То, что просят или рекомендуют сделать нам жители, например, не просто лыжню, но и прокат, не просто каток, но чтобы и обслуживался по стандартам, мы выполняем. У нас в прошлом году была 2 млн 200 тыс. посещаемость, в этом году 3 млн граждан посетили парки», — добавил Воробьёв.