Воробьёв рассказал про социальную ипотеку в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность программ аварийного жилья и реновации. Об этом он сообщил в интервью «России 1».
По его словам, в ряде городов происходит строительство новых домов.
«Самый удобный способ — это сертификаты, когда ты не ждешь два или три года, пока строится дом, а уже сегодня получаешь сертификат и сам выбираешь место и квартиру, в которой хочешь жить», — отметил губернатор.
Социальная ипотека предоставляет возможность врачам, учителям и ученым получить жилье на льготных условиях. В рамках этой программы область оплачивает половину первоначального взноса и в течение 10 лет погашает основную часть долга. Благодаря этой инициативе уже более 3,5 тысяч молодых специалистов смогли обзавестись собственным жильем. В текущем году программа продолжит свою работу. Параллельно в Подмосковье будут продолжаться мероприятия по расселению жителей из ветхих и аварийных домов. За прошлый год более 11 тысяч человек переехали в новые квартиры.
Рядом с большинством новостроек можно найти ухоженный парк или даже лесопарк. В минувшем году открылось десять новых общественных зон, где каждый найдет занятие по душе в любое время года. Здесь есть спортивные и детские площадки, кафе и санитарные узлы.
«То, что просят или рекомендуют сделать нам жители, например, не просто лыжню, но и прокат, не просто каток, но чтобы и обслуживался по стандартам, мы выполняем. У нас в прошлом году была 2 млн 200 тыс. посещаемость, в этом году 3 млн граждан посетили парки», — добавил Воробьёв.