Воробьёв: 55 млрд рублей инвестируют в модернизацию ЖКХ в 2026 году

18 января 2026, 15:40

Андрей Воробьёв

Ночные морозы стали первым испытанием для новых котельных в Подмосковье, которые оснащены современными и высокотехнологичными системами. В прошлом году было возведено или полностью реконструировано более ста таких объектов. В программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства Московской области будет инвестировано 55 миллиардов рублей в 2026 году. Об этом в интервью «России 1» сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.





По словам главы Московской области, программа затрагивает все 56 городских округов.





«У нас большая программа модернизации ЖКХ, которая касается тепла, воды и, самое главное, электроэнергии. Она продолжается и в этом году», — подчеркнул Воробьёв.