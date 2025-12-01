Глава Пушкинского округа проверил ход реконструкции ВЗУ микрорайоне Кудринка

01 декабря 2025, 12:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ход реконструкции водозаборного узла №12 в микрорайоне Кудринка проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





ВЗУ №12 обеспечивает питьевой водой около 25 тысяч человек. Реконструкцию планируется завершить до конца текущего года.





«Станции химической водоподготовки и очистки воды уже полностью готовы и прошли пусконаладку. Осталось завершить работы на станции второго подъема и резервуаре чистой воды», — сказал Максим Красноцветов.