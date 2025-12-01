Глава Пушкинского округа проверил ход реконструкции ВЗУ микрорайоне Кудринка
Ход реконструкции водозаборного узла №12 в микрорайоне Кудринка проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
ВЗУ №12 обеспечивает питьевой водой около 25 тысяч человек. Реконструкцию планируется завершить до конца текущего года.
«Станции химической водоподготовки и очистки воды уже полностью готовы и прошли пусконаладку. Осталось завершить работы на станции второго подъема и резервуаре чистой воды», — сказал Максим Красноцветов.Он добавил, что реконструкция ведётся без отключения ВЗУ, что усложняет проведение работ, зато исключает дискомфорт для жителей.
В администрации округа напомнили, что сейчас в Пушкинском модернизируют семь ВЗУ. Обновление трёх их них завершат в этом году, а оставшихся четырёх — в 2026-м.