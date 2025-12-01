В Люберцах строят поликлинику на 300 посещений в смену

01 декабря 2025, 12:23

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом квартале «Люберецкий» возводят современную поликлинику на 300 пациентов в смену. Застройщик «ПИК» реализует проект в городском округе Люберцы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Девятиэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров разделят на взрослое и детское отделения. Взрослое рассчитано на 200 посещений, детское — на 100. Для пациентов оборудуют физиотерапевтические, консультативно-врачебные и акушерско-гинекологические кабинеты, процедурные блоки, а также отделения функциональной и лучевой диагностики.



В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку, монтаж инженерных и слаботочных систем, пуско-наладку оборудования и благоустройство территории.



Жилой квартал «Люберецкий» расположен рядом с Некрасовкой. В пешей доступности находится станция метро «Лухмановская», что обеспечивает удобную транспортную доступность. Инфраструктура квартала уже включает детские сады и школу.

