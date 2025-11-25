Глава Пушкинского округа проверил ход ремонта котельных в Ивантеевке
Капитальный ремонт двух котельных — «Заводской» и на Студенческом проезде — проводится в городе Ивантеевка. Ход работ проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Готовность котельной на Студенческом проезде в настоящее время составляет около 80%.
В котельной «Заводская» ремонт ведётся без прекращения теплоснабжения потребителей.«На следующей неделе мы готовы провести пробные запуски некоторых котлов. А в течение 30 дней планируем завершить все работы и ввести эту котельную в эксплуатацию», — сказал Максим Красноцветов.
«Здесь сложность в том, что нельзя вывести все механизмы одновременно, чтобы за раз выполнить работы. Но мы уверенно движемся к завершению капитального ремонта», — подчеркнул глава округа.Он также проверил, как идёт замена теплосетей. В настоящее время работы ведутся на шести участках теплотрассы, их готовность достигла 85%. На время ремонта отопление и горячая пода в дома подаётся по временной схеме.