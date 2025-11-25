Достижения.рф

Студент подмосковного колледжа «Энергия» победил на конкурсе «ЮНЭКО-2025»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студент Подмосковного колледжа «Энергия» Сергей Шульган выиграл XXIII Всероссийский молодежный конкурс «ЮНЭКО-2025». Он учится по специальности «Технология производства изделий из полимерных композитов» в Центре оборонно-промышленной подготовки колледжа. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.



На очном этапе конкурса Сергей выступил с докладом «Полимеры как топливо для самолетов» в направлении «Химия» и получил диплом первой степени. Он объяснил, как полимерные лакокрасочные материалы работают в авиастроении: защищают технику от агрессивной среды, выдерживают морозы, гасят вибрации и помогают регулировать температуру.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Сергей Шульган отметил, что использование композитов позволяет снизить массу разных типов самолетов в среднем на 21–35%. Кроме того, он предложил более экономичные и экологичные технологии применения композитов в авиации.

В колледже подчеркивают, что успех стал результатом глубоких знаний, сильной подготовки Сергея. А также поддержки наставника — преподавателя спецдисциплин Елизаветы Воеводиной.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0