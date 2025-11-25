Студент подмосковного колледжа «Энергия» победил на конкурсе «ЮНЭКО-2025»

25 ноября 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студент Подмосковного колледжа «Энергия» Сергей Шульган выиграл XXIII Всероссийский молодежный конкурс «ЮНЭКО-2025». Он учится по специальности «Технология производства изделий из полимерных композитов» в Центре оборонно-промышленной подготовки колледжа. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.