Реконструкция школы в подмосковном Дмитрове достигла 50% готовности

25 ноября 2025, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Дмитрове продолжают реконструировать «Внуковскую школу» и строить пристройку на 350 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджета Московской области. Сейчас подрядчик выполнил около половины всех работ, сообщили в Минстрое Подмосковья.





На объекте кладут перегородки на третьем этаже, монтируют вентиляционные короба, ведут электромонтаж и прокладывают сантехнику. Рабочие делают стяжку пола, оформляют фасад, устанавливают окна и витражи.



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В новом корпусе разместят 14 учебных классов и 13 спецкабинетов:

лаборатории естественно-научного цикла,

лингафонные и компьютерные кабинеты,

мастерские для трудового обучения.