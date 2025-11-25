Достижения.рф

Реконструкция школы в подмосковном Дмитрове достигла 50% готовности

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Дмитрове продолжают реконструировать «Внуковскую школу» и строить пристройку на 350 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджета Московской области. Сейчас подрядчик выполнил около половины всех работ, сообщили в Минстрое Подмосковья.



На объекте кладут перегородки на третьем этаже, монтируют вентиляционные короба, ведут электромонтаж и прокладывают сантехнику. Рабочие делают стяжку пола, оформляют фасад, устанавливают окна и витражи.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В новом корпусе разместят 14 учебных классов и 13 спецкабинетов:
  • лаборатории естественно-научного цикла,
  • лингафонные и компьютерные кабинеты,
  • мастерские для трудового обучения.
Здесь также построят спортзал, актовый зал со сценой, столовую с пищеблоком, библиотеку с медиатекой и зоны для педагогов.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
На территории расположат спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и пространства для общешкольных мероприятий. Основное здание школы тоже обновят. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Ирина Паршина

