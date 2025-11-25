Реконструкция школы в подмосковном Дмитрове достигла 50% готовности
В Дмитрове продолжают реконструировать «Внуковскую школу» и строить пристройку на 350 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджета Московской области. Сейчас подрядчик выполнил около половины всех работ, сообщили в Минстрое Подмосковья.
На объекте кладут перегородки на третьем этаже, монтируют вентиляционные короба, ведут электромонтаж и прокладывают сантехнику. Рабочие делают стяжку пола, оформляют фасад, устанавливают окна и витражи.
В новом корпусе разместят 14 учебных классов и 13 спецкабинетов:
- лаборатории естественно-научного цикла,
- лингафонные и компьютерные кабинеты,
- мастерские для трудового обучения.
На территории расположат спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и пространства для общешкольных мероприятий. Основное здание школы тоже обновят. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.