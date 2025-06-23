Глава Пушкинского округа проверил работу КНС в Мамонтовке
Работу канализационно-насосной станции (КНС) №4, расположенной в микрорайоне Мамонтовка, проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов в ходе выезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
КНС №4 была запущена в 1990 году, в настоящее время её износ составляет около 90%. Для уменьшения риска технологических сбоев в этом году на станции отремонтировали два насоса и установили щит управления.
В осмотре сооружения вместе с главой округа приняла участие инициативная группа жителей. Вместе они проверили, как работает станция, а также посетили территорию одного из частных домов, серьёзно пострадавшую от потопления в результате аварии на КНС в апреле этого года.
«Сейчас все сбои устранены, изливов на рельеф нет. Будем стараться включить станцию в государственную программу (модернизации — прим. ред.), в следующем году сделаем проектирование», — сказал Максим Красноцветов.Он также поблагодарил жителей микрорайона за встречу и открытый диалог.