Глава Пушкинского округа проверил работу КНС в Мамонтовке

23 июня 2025, 17:33

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работу канализационно-насосной станции (КНС) №4, расположенной в микрорайоне Мамонтовка, проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов в ходе выезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





КНС №4 была запущена в 1990 году, в настоящее время её износ составляет около 90%. Для уменьшения риска технологических сбоев в этом году на станции отремонтировали два насоса и установили щит управления.



В осмотре сооружения вместе с главой округа приняла участие инициативная группа жителей. Вместе они проверили, как работает станция, а также посетили территорию одного из частных домов, серьёзно пострадавшую от потопления в результате аварии на КНС в апреле этого года.





«Сейчас все сбои устранены, изливов на рельеф нет. Будем стараться включить станцию в государственную программу (модернизации — прим. ред.), в следующем году сделаем проектирование», — сказал Максим Красноцветов.