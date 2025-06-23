На дорогах в девяти округах Подмосковья восстановили освещение
Освещение на десяти региональных дорогах восстановили в девяти округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Большую часть ремонта провели в малых населённых пунктах: чеховском селе Новосёлки, можайской деревне Семёновское, деревне Горчаково Дмитровского округа, на улице Тополиная в деревне Мисирёво округа Клин, на участке Можайского шоссе у одинцовского села Крымское, на участке Рогачёвского шоссе у деревни дмитровской Медведково, а также на участке Осташковского шоссе в мытищинской деревне Бородино», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение отремонтировали на улице Крылова в Балашихе, на Индустриальной улице в Подольске и на Привокзальной улице в Ступине.