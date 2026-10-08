Глава Пушкинского округа проверил строительство канализации в Заветах Ильича
Систему водоотведения общей протяжённостью более полутора километров строят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине. Ход работ проверили глава округа Максим Красноцветов и его заместительница по вопросам капитального строительства и жилищных отношений Людмила Конопатченкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Трубы прокладывают на улицах Соловьиная и Сиреневая. Это позволит подключить к канализационной системе дома многодетных семей.
В настоящее время подготовительные работы выполнены полностью и уже уложено 250 метров трубопровода.«Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые получили здесь землю для строительства частных домов, как можно скорее обрели привычный городской комфорт. Мы внимательно следим за графиком. Важно также, чтобы подрядчик соблюдал технологию прокладки», — сказал Красноцветов.