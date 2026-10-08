Глава Пушкинского округа проверил строительство канализации в Заветах Ильича

08 октября 2026, 09:43

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Систему водоотведения общей протяжённостью более полутора километров строят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине. Ход работ проверили глава округа Максим Красноцветов и его заместительница по вопросам капитального строительства и жилищных отношений Людмила Конопатченкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Трубы прокладывают на улицах Соловьиная и Сиреневая. Это позволит подключить к канализационной системе дома многодетных семей.



