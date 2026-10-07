Остановки в десяти округах Подмосковья очистили от граффити и рекламы
Остановочные павильоны на региональных дорогах в десяти округах Московской области очистили от незаконной рекламы и вандальных надписей и рисунков специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Нарушения в содержании остановок общественного транспорта выявили в ходе обследования дорожной сети.
«От граффити отмыли остановки «Девятки» на Советской улице в городе Голицыно Одинцовского округа, «Чёрное» на Носовихинском шоссе в деревне Чёрное под Балашихой, «Почта» на улице Ленина в Истре, «Губастово» на улице Кирова в деревне Губастово округа Коломна и «Квартал Гальчино» на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино округа Домодедово», — говорится в сообщении.А нелегальную рекламу убрали с остановок «Клуб» в деревне Гребнево округа Щёлково, «Больница» на Московской улице во Фрязине, «Проспект Госфильмофонда» на 54-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово, «Октябрьская улица, 37» на Октябрьской улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, «МЭЗ» на Быковском шоссе в посёлке Малаховка под Люберцами, «Фабрика» на Можайском шоссе в деревне Малые Вязёмы Одинцовского округа, «Заворово» в селе Заворово Раменского округа и «ДК ЦМИС» на Центральной улице в Солнечногорске.