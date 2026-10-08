В Котельниках построят воспитательно-образовательный комплекс на 1400 мест
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 1 100 учеников и детского сада на 300 воспитанников, появится в составе ЖК «Дюна» на территории округа Котельники. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Девелопер уже получил разрешение на строительство объекта.
«Площадь комплекса составит свыше 23 200 квадратных метров. В школе обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый зал, два спортивных зала и пищеблок со столовой. А в детском саду разместят 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога», — говорится в сообщении.Застройщик возведёт объект за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.