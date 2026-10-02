Проверку на ВИЧ прошли с начала года более 2 млн жителей Подмосковья
Свыше двух миллионов жителей Московской области прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала текущего года — на 86 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Проверку на ВИЧ проводят бесплатно и анонимно. Сдать тест можно в поликлинике или в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.
«Регулярное тестирование позволяет оперативно выявлять ВИЧ и начинать лечение. Современная терапия даёт пациентам с ВИЧ возможность вести полноценную жизнь и даже рожать здоровых детей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Полная информация о профилактике, диагностике и терапии ВИЧ опубликована на сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.