Проверку на ВИЧ прошли с начала года более 2 млн жителей Подмосковья

02 октября 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше двух миллионов жителей Московской области прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала текущего года — на 86 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Проверку на ВИЧ проводят бесплатно и анонимно. Сдать тест можно в поликлинике или в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.





«Регулярное тестирование позволяет оперативно выявлять ВИЧ и начинать лечение. Современная терапия даёт пациентам с ВИЧ возможность вести полноценную жизнь и даже рожать здоровых детей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.