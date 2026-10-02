Подмосковные лесничие спасли двух птиц из сетей браконьеров
Дубоноса и малиновку освободили из расставленных браконьерами сетей сотрудники лесной охраны. Инцидент произошёл рядом с деревней Марьино Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесничие заметили бьющихся в ловушке птиц в ходе патрулирования участка.
«Специалисты действовали быстро: аккуратно освободили пернатых пленниц, осмотрели их и, убедившись, что всё в порядке, отпустили на волю», — говорится в сообщении.Малиновка является одной из самых узнаваемых птиц Московской области. У неё характерная оранжево-рыжая грудка. Кроме того, многие знают её голос — он звучит в лесах с ранней весны. А дубонос в Подмосковье встречается редко. Своё имя птица получила из-за мощного клюва, которым раскалывает косточки и твёрдые семена.