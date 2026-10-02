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Подмосковные лесничие спасли двух птиц из сетей браконьеров

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Дубоноса и малиновку освободили из расставленных браконьерами сетей сотрудники лесной охраны. Инцидент произошёл рядом с деревней Марьино Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Лесничие заметили бьющихся в ловушке птиц в ходе патрулирования участка.

«Специалисты действовали быстро: аккуратно освободили пернатых пленниц, осмотрели их и, убедившись, что всё в порядке, отпустили на волю», — говорится в сообщении.
Малиновка является одной из самых узнаваемых птиц Московской области. У неё характерная оранжево-рыжая грудка. Кроме того, многие знают её голос — он звучит в лесах с ранней весны. А дубонос в Подмосковье встречается редко. Своё имя птица получила из-за мощного клюва, которым раскалывает косточки и твёрдые семена.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лев Каштанов

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