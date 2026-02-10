В этом году в Пушкинском округе отремонтируют 11 котельных и шесть ВЗУ
Ремонт 11 котельных проведут в текущем году в Пушкинском округе в рамках масштабной программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба областного правительства.
В минувшем году в округе обновили 22 котельные.
«По итогам реализации госпрограммы в прошлом году капитально отремонтировали 22 котельные. (…) В планах на 2026 год — ремонт ещё 11 котельных и семи участков теплосети», — сказал Максим Красноцветов.Он также рассказал, что в посёлке лесной построят новую блочно-модульную котельную.
Большая работа проводится также по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
«Мы уже ввели в эксплуатацию ВЗУ №42. Продолжается реконструкция ещё шести водозаборных узлов, планируем завершить работы в этом году», — сообщил Максим Красноцветов.Он добавил, что в текущем году начнётся ремонт ВЗУ №6 в посёлке Лесной и реконструкция центрального коллектора микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине.