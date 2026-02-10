Юные дзюдоистки из Пушкинского округа взяли четыре награды первенства ЦФО

10 февраля 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Две серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» Пушкинского городского округа на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в Орехово-Зуеве, в них приняли участие более 600 дзюдоистов из 17 российских регионов.





«Серебряные медали завоевали ивантеевские спортсменки Алиса Михайлова и Ксения Круглова, а бронзовые — Валерия Машкова и Алёна Долонча», — говорится в сообщении.