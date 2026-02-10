Юные дзюдоистки из Пушкинского округа взяли четыре награды первенства ЦФО
Две серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» Пушкинского городского округа на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования проходили в Орехово-Зуеве, в них приняли участие более 600 дзюдоистов из 17 российских регионов.
«Серебряные медали завоевали ивантеевские спортсменки Алиса Михайлова и Ксения Круглова, а бронзовые — Валерия Машкова и Алёна Долонча», — говорится в сообщении.Высокого результата добилась ещё одна воспитанница «Ивантеевки» —Лейла Салабутова: она заняла пятое место.
Все пять дзюдоисток получили путёвки в сборную Московской области и будут представлять региона на первенстве России.