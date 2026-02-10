В Пушкинском округе за последние пять лет появилось 8,7 тыс. новых рабочих мест
Около 8 700 рабочих мест появилось в Пушкинском округе за последние пять лет благодаря открытию новых предприятий. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Развитию экономики округа способствует, в том числе индустриальный парк «PNK Парк Пушкино 2».
«На сегодняшний момент площадка индустриального парка заполнена на 100%. Масштабным инвестиционным проектом является также фармацевтическое предприятие АО «ТСТ «Транссервис» и складской комплекс «РУСИЧ Холмогоры», — сказал Максим Красноцветов.Он добавил, что всего на территории муниципалитета в настоящее время реализуется 27 инвестпроектов.