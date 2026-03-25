В Подмосковье по Народной программе отремонтировали десятки ДК и школ искусств

25 марта 2026, 17:05

оригинал Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В Подмосковье работает свыше 1800 учреждений культуры – от музеев и театров до библиотек и клубов, которые ежегодно обновляются по народной программе «Единой России». Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.





25 марта профессиональный праздник отмечают более 20 000 работников культуры Московской области. Это сотрудники музеев, домов культуры, библиотек, преподаватели школ искусств, артисты и работники сцены, реставраторы.



Поздравляя работников культуры, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил их за преданность делу.

«За каждым спектаклем, выставкой или концертом стоит ваш ежедневный и кропотливый труд. Вы бережно храните отечественную историю для подрастающих поколений, помогаете детям находить свой путь в творчестве. Мособлдума старается вас поддерживать. В регионе ремонтируются десятки домов культуры, модернизируют библиотеки, в музыкальные школы поступают новые инструменты», – подчеркнул Брынцалов.

«Здание стало светлым и современным, появились новые классы и оборудование. Детям теперь куда интереснее заниматься, да и педагогам приятно работать в обновлённом пространстве», – поделилась Залялова.