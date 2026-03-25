В Подмосковье по Народной программе отремонтировали десятки ДК и школ искусств
В Подмосковье работает свыше 1800 учреждений культуры – от музеев и театров до библиотек и клубов, которые ежегодно обновляются по народной программе «Единой России». Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.
25 марта профессиональный праздник отмечают более 20 000 работников культуры Московской области. Это сотрудники музеев, домов культуры, библиотек, преподаватели школ искусств, артисты и работники сцены, реставраторы.
Поздравляя работников культуры, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил их за преданность делу.
«За каждым спектаклем, выставкой или концертом стоит ваш ежедневный и кропотливый труд. Вы бережно храните отечественную историю для подрастающих поколений, помогаете детям находить свой путь в творчестве. Мособлдума старается вас поддерживать. В регионе ремонтируются десятки домов культуры, модернизируют библиотеки, в музыкальные школы поступают новые инструменты», – подчеркнул Брынцалов.
Депутаты-единороссы встретились с сотрудниками Дома детского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Он был отремонтирован в минувшем году. Там проводит занятия Гюльнара Залялова, которая более двух десятков лет преподаёт вокал детям.
«Здание стало светлым и современным, появились новые классы и оборудование. Детям теперь куда интереснее заниматься, да и педагогам приятно работать в обновлённом пространстве», – поделилась Залялова.
В Люберцах для полутора тысяч учеников после капремонта открылась Детская школа искусств №1. В здании 1938 года постройки не только провели масштабную реконструкцию, но и закупили новые музыкальные инструменты.
По народной программе «Единой России» в регионе строятся новые культурные центры, обновляются действующие.
По числу учащихся в детских школах искусств Подмосковье стало лидером среди регионов страны. Здесь обучаются свыше 110 000 ребят – больше, чем в Москве.
Работники отрасли получают поддержку в виде ежемесячных выплат и надбавок, субсидий на аренду жилья.
За пять лет по наказам жителей в области провели капремонт 14 домов культуры и 13 школ искусств, открыли более трех 30 модельных библиотек. В этом году планируют создать ещё восемь модельных библиотек.