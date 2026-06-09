Раменчанка завоевала титул «Юная Мисс Королева России»

09 июня 2026, 18:04

Фото: личный архив Яны Семикиной

16-летняя раменчанка Яна Семикина стала победительницей конкурса «Мисс и Миссис Королева России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Решение принять участие в таком серьёзном мероприятии девушка приняла за несколько дней до его начала.

«Всё было интересно, словно я попала в свою стихию. Предложение поступило дней за пять до начала конкурса, и я согласилась. Мечты об этом не было никогда. Была одна проблема – где взять платья. В итоге позаимствовали у маминой подруги», – рассказала Семикина.

Фото: личный архив Яны Семикиной

«Наш первый опыт стал удачным. Мы не готовились, она не занималась в модельной школе. Всё сложилось буквально за несколько дней. Был прекрасный педагог по дефиле, которая сделала всё, чтобы зажечь мою дочь», – рассказала мама Яны Анна Антипова.