Раменчанка завоевала титул «Юная Мисс Королева России»
16-летняя раменчанка Яна Семикина стала победительницей конкурса «Мисс и Миссис Королева России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Решение принять участие в таком серьёзном мероприятии девушка приняла за несколько дней до его начала.
«Всё было интересно, словно я попала в свою стихию. Предложение поступило дней за пять до начала конкурса, и я согласилась. Мечты об этом не было никогда. Была одна проблема – где взять платья. В итоге позаимствовали у маминой подруги», – рассказала Семикина.
Яна посещала многочасовые прогоны, где учили модельной походке. Как призналась девушка, ей это далось легко.
«Наш первый опыт стал удачным. Мы не готовились, она не занималась в модельной школе. Всё сложилось буквально за несколько дней. Был прекрасный педагог по дефиле, которая сделала всё, чтобы зажечь мою дочь», – рассказала мама Яны Анна Антипова.В номинации «Юная Королева России» в финал вышли три девушки, и первой стала Яна. В итоге её и признали победительницей.
По достижении 18-летия Яны снова планирует принять участие в конкурсе «Мисс Россия».