Корреспондент проекта «Мой округ Раменский» стала экспертом на региональной площадке
Корреспондент проекта «Мой округ Раменский» Алина приняла участие в записи серии образовательных видеороликов на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Целью записи стало создание учебного контента, который поможет будущим медиаспециалистам освоить командную работу, медиаграмотность и современные методы создания цифрового продукта.
«Участие Алины в качестве практикующего специалиста позволило передать реальный опыт – от специфики работы корреспондента до актуальных требований к контенту на современных информационных площадках. Проект был организован специально для команд молодёжных медиацентров колледжей Московской области, в том числе Раменского колледжа и Раменского дорожно-строительного техникума», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что для студентов изучение этого материала даст возможность получить практический опыт работы с контентом, расширить профессиональные знания и сделать шаг в развитии своей карьеры.