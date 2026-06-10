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Корреспондент проекта «Мой округ Раменский» стала экспертом на региональной площадке

Фото: Раменский медиацентр

Корреспондент проекта «Мой округ Раменский» Алина приняла участие в записи серии образовательных видеороликов на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Целью записи стало создание учебного контента, который поможет будущим медиаспециалистам освоить командную работу, медиаграмотность и современные методы создания цифрового продукта.

«Участие Алины в качестве практикующего специалиста позволило передать реальный опыт – от специфики работы корреспондента до актуальных требований к контенту на современных информационных площадках. Проект был организован специально для команд молодёжных медиацентров колледжей Московской области, в том числе Раменского колледжа и Раменского дорожно-строительного техникума», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что для студентов изучение этого материала даст возможность получить практический опыт работы с контентом, расширить профессиональные знания и сделать шаг в развитии своей карьеры.
Лора Луганская

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