Турнир «Серебряный мяч» собрал в Раменском юных волейболистов со всей России
XVI всероссийские соревнования по волейболу среди общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» проходят в Раменском. В турнире принимают участие 45 команд из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году состав участников расширили: теперь попробовать свои силы могут не только ученики седьмых-восьмых классов, но и старшеклассники.
«Соревнования длятся две недели. Первую неделю играют девушки, а потом мы переходим к юношам», — рассказала директор многофункционального спортивного комплекса «Борисоглебский» Ольга Гончаренко.Игры будут проходить до 22 июня. Победители получат кубки, медали и сертификат на обучение.
Ранее сообщалось, что 12 и 13 июня жители и гости Подмосковья смогут посмотреть выступления команды мотофристайла FMX13.