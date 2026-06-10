Турнир «Серебряный мяч» собрал в Раменском юных волейболистов со всей России

10 июня 2026, 16:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

XVI всероссийские соревнования по волейболу среди общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» проходят в Раменском. В турнире принимают участие 45 команд из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В этом году состав участников расширили: теперь попробовать свои силы могут не только ученики седьмых-восьмых классов, но и старшеклассники.





«Соревнования длятся две недели. Первую неделю играют девушки, а потом мы переходим к юношам», — рассказала директор многофункционального спортивного комплекса «Борисоглебский» Ольга Гончаренко.