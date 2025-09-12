Глава Раменского Малышев обсудил ЖКХ и благоустройство с жителями села Строкино

12 сентября 2025, 20:44

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провёл встречу с жителями села Строкино в формате выездной администрации. Вместе с ним в стенах Власовской школы №13 граждан принимали профильные заместители и руководители ведомств, сообщили в администрации муниципалитета.





К Малышеву обратилась староста деревни Аксёново с вопросом обустройства пешеходного перехода к дому культуры. Обсудили и создание футбольной площадки для детей. Эту просьбу взяли на рассмотрение. Жителей волнуют также строительство и ремонт дорог, благоустройство территории, вопросы, связанные с имущественным комплексом. Часто к представителям власти обращаются целыми инициативными группами.

«Благодарю жителей за активную позицию и ценные предложения. Они помогают сделать наш округ лучше», – подчеркнул Малышев.