На областной чемпионат в Раменском собрались более 500 юных пловцов
В бассейне «Сатурн» в Раменском стартовал чемпионат Московской области по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В соревнованиях участвуют спортсмены со всего Подмосковья 2012 года рождения и старше. Чемпионат является отборочным на более масштабные соревнования. За участие в последующих этапах борются более 500 спортсменов из 42 муниципальных образований.
«Спортсмены 2008-2010 годов рождения отбираются в команду для участия в первенстве России. Пловцы 2011 года рождения участвуют в отборе на спартакиаду школьников и первенство страны», – уточнила главный судья соревнований Татьяна Этина.
Среди фаворитов чемпионата – команды из Мытищ, Балашихи, Пушкина, Наро-Фоминска и Раменского. Итоги соревнований подведут в финальный день 15 мая.