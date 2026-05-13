На областной чемпионат в Раменском собрались более 500 юных пловцов

13 мая 2026, 18:03

В бассейне «Сатурн» в Раменском стартовал чемпионат Московской области по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





В соревнованиях участвуют спортсмены со всего Подмосковья 2012 года рождения и старше. Чемпионат является отборочным на более масштабные соревнования. За участие в последующих этапах борются более 500 спортсменов из 42 муниципальных образований.

«Спортсмены 2008-2010 годов рождения отбираются в команду для участия в первенстве России. Пловцы 2011 года рождения участвуют в отборе на спартакиаду школьников и первенство страны», – уточнила главный судья соревнований Татьяна Этина.