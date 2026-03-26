Глава Раменского Малышев оценил качество ямочного ремонта в городе
Глава Раменского Эдуард Малышев проверил ход работ по ямочному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Дорожники приступили к обновлению покрытия.
«В округе перешли к весенне-летнему содержанию дорог. Проверили ход работ по ямочному ремонту. Он у нас в активной фазе. С начала года уже устранено 1767 ям. Это напрямую влияет на качество передвижения по улицам. Администрация и жители вместе обращают внимание на участки, где требуется ремонт асфальта. В кратчайшие сроки их устраняем», – пояснил Малышев.
С наступлением весны главная задача – оперативно привести проезжую часть в порядок после зимы.
«Мы реагируем на каждую жалобу от жителей. На сегодня в систему «Добродел» их поступило девять. Мы закроем их за сутки. Придерживаемся этого графика, то есть отрабатываем обращения в течение дня», – отметил глава Раменского.При формировании плана ремонтных работ главными являются два фактора: результаты регулярных объездов территорий и обратная связь от жителей, благодаря которой понятно, какие участки требуют особого внимания.