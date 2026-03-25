В Раменском проходит 25-й турнир по футзалу для спортсменов с нарушением зрения
В спорткомплексе «Борисоглебский» проходят чемпионат и первенство России по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На площадке собрались семь команд из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской и Рязанской областей, Дагестана и других регионов. Турнир проводится уже в 25-й, юбилейный, раз и считается значимым событием в мире адаптивного спорта.
Рядом с опытными спортсменами выступают юные игроки, для которых эти соревнования стали возможностью заявить о себе.
«Нас приехало семь человек, и это мой первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Мы хотели бы максимально насладиться, посмотреть, в каких шикарных условиях проводятся соревнования у вас в Раменском, получить пищу для размышлений», – сказал тренер-преподаватель Центра адаптивного спорта Красноярского края Вадим Самодуров.
Как отметили в администрации, футзал помогает спортсменам преодолевать препятствия, находить друзей, учиться работать в команде и уверенно идти к цели, доказывая безграничность возможностей человека.