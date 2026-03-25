В Раменском проходит 25-й турнир по футзалу для спортсменов с нарушением зрения

25 марта 2026, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» проходят чемпионат и первенство России по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





На площадке собрались семь команд из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской и Рязанской областей, Дагестана и других регионов. Турнир проводится уже в 25-й, юбилейный, раз и считается значимым событием в мире адаптивного спорта.



Рядом с опытными спортсменами выступают юные игроки, для которых эти соревнования стали возможностью заявить о себе.

«Нас приехало семь человек, и это мой первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Мы хотели бы максимально насладиться, посмотреть, в каких шикарных условиях проводятся соревнования у вас в Раменском, получить пищу для размышлений», – сказал тренер-преподаватель Центра адаптивного спорта Красноярского края Вадим Самодуров.