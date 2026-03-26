В Раменском состоялся форум по пожарной безопасности

26 марта 2026, 17:47

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Круглый стол, посвящённый пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Подмосковья, состоялся в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Местом проведения форума стал дворец культуры «Сатурн». Участие в мероприятии приняли начальник Мособлпожспаса Мянсур Якубов, глава подмосковного главка МЧС генерал‑майор внутренней службы Алексей Павлов, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, а также глава Раменского округа Эдуард Малышев и другие.





«Собравшиеся обсудили применение беспилотников для тушения пожара, цифровизацию документооборота, профилактику пожаров, проведение областных смотров-конкурсов «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула» и пр.», — говорится в сообщении.