Глава Раменского Малышев оценил работу центра управления ЖКХ

22 августа 2025, 20:10

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев познакомился с работой нового единого центра управления ЖКХ региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Центр был создан на базе ЦУР в Доме правительства Московской области. Модернизация жилищно-коммунальной сферы проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

«Новая система постоянно следит за функционированием объектов ЖКХ силами диспетчеров, аналитиков и специалистов ресурсоснабжающих организаций. Информация со всех объектов поступает в единую систему в реальном времени. Чат-боты автоматически передают сигналы о неисправностях ответственным службам, что сокращает время устранения аварий. При крупных авариях оперативно подключается техника областного резерва – мобильные котельные, генераторы и водовозы», – отметили в пресс-службе.