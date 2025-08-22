Трое жителей Раменского получили сертификаты на переселение из аварийного жилья
Глава Раменского Эдуард Малышев торжественно вручил жилищные сертификаты жителям муниципального округа. Документы получили Татьяна Новикова, Зинаида Набатова и Даниил Калошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Пусть в новых домах будет светло и радостно! Желаю, чтобы новоселье стало началом новой счастливой жизни», – сказал Малышев на торжественной церемонии.Сертификаты выдают в рамках государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Эта мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в признанных аварийными домах.
Полученные сертификаты позволяют их обладателям купить новое жильё взамен аварийного. Программа переселения действует на территории всего региона и помогает решить жилищные проблемы граждан, дома которых подлежат сносу или капремонту.