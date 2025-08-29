Глава Раменского Малышев побывал в строящемся центре спортивного оружия

29 августа 2025, 18:46

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил строящийся центр производства спортивного оружия и патронов «Тактические снайперские системы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Это уникальный объект, который реализуется на территории округа благодаря поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Инвестор и акционер проекта Владимир Гребенюк провёл экскурсию по будущему комплексу.

«В центре располагаются два закрытых тира 100 и 25 м, современный учебный центр на 14 человек, оружейный магазин и цех, где будут производить оружие и патроны. Предусмотрен полный цикл производства от разработки до реализации готовой продукции, что позволит создать новые рабочие места и укрепить экономику округа», - отметил в пресс-службе.