В Раменском запускают спортивный проект, объединяющий боевые искусства и шахматы

29 августа 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Спортивный проект для детей, объединяющий шахматы и боевые искусства — дзюдо и кудо, запускают в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Раменское радио.





О том, как связаны боевые искусства с интеллектуальным видом спорта, рассказали эксперты. В частности, президент Федерации шахмат Раменского округа Андрей Хромов заявил, что общим для них является воля, выдержка и физическая выносливость — ведь именно эти качества позволяют шахматистам играть многочасовые партии.



А основатель школ дзюдо и кудо в Раменском Владимир Сычёв добавил, что важной составляющей и боевых искусств, и шахмат является уважение к противнику. Кроме того, объединение этих видов спорта поможет развитию детей.





«Это симбиоз умственных способностей через шахматы и мощнейших лидерских качеств через боевые искусства. Данное взаимодействие очень важно в процессе взросления наших детей», — сказал Владимир Сычёв.

«Важно, чтобы ребёнок занимался умственным спортом, а это шахматы, и физическим. Мы не первый год работаем с Владимиром Сычевым, и этим летом решили создать совместный проект», — отметила Анастасия Никитина.