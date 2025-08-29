Учреждения образования Раменского примут более 52 тыс. школьников и дошкольников

29 августа 2025, 18:25

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе прошла педагогическая конференция, на которой подвели итоги года и наградили лучшие школы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Участниками конференции стали делегации образовательных учреждений округа и Методического центра «Раменский дом учителя». В фойе дворца культуры желающие смогли ознакомиться с выставкой достижений лучших раменских школ.



Фото: Раменский медиацентр

Конференция началась с видеообращения министра просвещения России Сергея Кравцова, в котором он рассказал о современных тенденциях в системе образования и поздравил педагогов с наступающим учебным годом.

«Продолжилось мероприятие награждением руководителей образовательных учреждений округа, вошедших в топ-100 лучших школ Подмосковья по итогам 2024-2025 учебного года. Награды директорам учебных заведений вручил замглавы Раменского муниципального округа Василий Езерский. Он также наградил руководителей спортшколы «Старт» и Центра хорового искусства «Юность России», вошедших в десятку лучших учреждений дополнительного образования Московской области. В топ-10 лучших частных школ региона попала Ломоносовская школа-пансион», – рассказали в администрации.