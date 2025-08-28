В Раменском проверили качество доступной среды
Сотрудники администрация Раменского муниципального округа вместе с представителем правления местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Олесей Фроловой прошли по центральным улицам города. Целью было выявить проблемные для маломобильных граждан точки, сообщили в пресс-службе администрации.
Глава округа Эдуард Малышев сделал ряд замечаний и отметил, что городское пространство будет улучшено.
«Это очень важная работа. Только своими глазами можно увидеть, где возникают неудобства при передвижении инвалидов-колясочников, мам с колясками и велосипедистов. Во время обхода особое внимание уделили удобству бордюров. Взяли на контроль ситуацию с уклоном бордюров в районе ТЦ «Солнечный». Нужно сделать их более удобными для передвижения на коляске», – сказал Малышев.
Он добавил, что доступная среда – это создание комфортного и безопасного пространства для всех жителей. Работа над тем, чтобы округ был удобным для каждого, будет продолжаться.
Во время обхода уделили внимание пешеходным переходам, оценили удобство бордюров у точек притяжения, спускам с тротуаров.