В Раменском проверили качество доступной среды

28 августа 2025, 15:15

Фото: Раменский медиацентр

Сотрудники администрация Раменского муниципального округа вместе с представителем правления местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Олесей Фроловой прошли по центральным улицам города. Целью было выявить проблемные для маломобильных граждан точки, сообщили в пресс-службе администрации.





Глава округа Эдуард Малышев сделал ряд замечаний и отметил, что городское пространство будет улучшено.

«Это очень важная работа. Только своими глазами можно увидеть, где возникают неудобства при передвижении инвалидов-колясочников, мам с колясками и велосипедистов. Во время обхода особое внимание уделили удобству бордюров. Взяли на контроль ситуацию с уклоном бордюров в районе ТЦ «Солнечный». Нужно сделать их более удобными для передвижения на коляске», – сказал Малышев.