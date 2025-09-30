Достижения.рф

Глава Раменского Малышев познакомился с работой НИИ пушного звероводства

Фото: НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева в посёлке Родники. Целью встречи были изучение работы института и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Директор института, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Глеб Косовский провёл экскурсию по научным лабораториям. Современное оборудование для исследований приобрели благодаря федеральным грантам.

Институт был основан в 1932 году и остаётся единственным в России племенным заводом по разведению кроликов породы белый великан. Там также работает племенной репродуктор по разведению советской шиншиллы.

Фото: НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева

За последние 60 лет московским селекционерам удалось создать породу, подходящую для массового использования. Это первый отечественный коммерческий гибрид великородская белая с улучшенными характеристиками для промышленного разведения.

Новая порода отличается быстрым ростом: в двухмесячном возрасте кролики достигают веса 1,9 кг, а в три месяца – 2,95 кг. Сейчас исследования новой породы продолжаются.
Лора Луганская

