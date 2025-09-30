Глава Раменского Малышев познакомился с работой НИИ пушного звероводства

30 сентября 2025, 17:26

Фото: НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева в посёлке Родники. Целью встречи были изучение работы института и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.