Глава Раменского Малышев познакомился с работой НИИ пушного звероводства

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. Афанасьева в посёлке Родники. Целью встречи были изучение работы института и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Директор института, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Глеб Косовский провёл экскурсию по научным лабораториям. Современное оборудование для исследований приобрели благодаря федеральным грантам.
Институт был основан в 1932 году и остаётся единственным в России племенным заводом по разведению кроликов породы белый великан. Там также работает племенной репродуктор по разведению советской шиншиллы.
За последние 60 лет московским селекционерам удалось создать породу, подходящую для массового использования. Это первый отечественный коммерческий гибрид великородская белая с улучшенными характеристиками для промышленного разведения.
Новая порода отличается быстрым ростом: в двухмесячном возрасте кролики достигают веса 1,9 кг, а в три месяца – 2,95 кг. Сейчас исследования новой породы продолжаются.
