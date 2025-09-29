Шахматный клуб мирового чемпиона Сергея Карякина открылся в Раменском округе
В ДК «Победа» поселка Удельная открылся филиал шахматного клуба чемпиона мира Сергея Карякина. Об этом сообщила администрация Раменского округа.
Проект направлен на создание системы интеллектуальной поддержки для защитников страны и их семей, а также развитие клубной деятельности в регионе.
По словам председателя Совета депутатов Юрия Ермакова, именно шахматы являются самым массовым видом спорта в округе и объединяют свыше 6000 игроков.
В новом клубе Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с 12 шахматистами. В итоге 11 из них проиграли, а одна партия завершилась ничьей. Все участники получили памятные подарки с автографом гроссмейстера.
Поблагодарив собравшихся, директор ДК «Победа» Ирина Барыбина отметила, что для клуба закупят дополнительные столы и шахматное оборудование.
