В Раменском подготовили 71 единицу техники для зимней уборки территорий

МБУ «Содержание и благоустройство» обслуживает 111 дворовых и 60 общественных пространств. Для зимнего сезона предприятие подготовило 71 единицу спецтехники — на 11 машин больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
За механизированную очистку будут отвечать 58 специалистов, работающих по разным графикам. Зимой коммунальные службы выполнят три основных вида работ: уборку снега, обработку дорог и тротуаров противогололёдными материалами, а также вывоз снежных масс.
Помимо техники, задействуют и ручной труд — 189 сотрудников займутся очисткой территорий. Все работники обеспечены зимней формой и необходимым инвентарём. Ежедневная уборка будет проходить как механизированным способом, так и вручную, что позволит поддерживать чистоту и обеспечить безопасное движение жителей округа в зимний период.