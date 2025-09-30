В Раменском подготовили 71 единицу техники для зимней уборки территорий

30 сентября 2025, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

МБУ «Содержание и благоустройство» обслуживает 111 дворовых и 60 общественных пространств. Для зимнего сезона предприятие подготовило 71 единицу спецтехники — на 11 машин больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.