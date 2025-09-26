Раменскому присвоили звание «Литературный город Подмосковья»

26 сентября 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Раменскому муниципальному округу присвоили почётное звание «Литературный город Подмосковья». В течение 15 лет округ остаётся организатором ключевых региональных мероприятий, которые объединяют писателей Московской области, сообщили в местной Администрации.