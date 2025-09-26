Раменскому присвоили звание «Литературный город Подмосковья»
Раменскому муниципальному округу присвоили почётное звание «Литературный город Подмосковья». В течение 15 лет округ остаётся организатором ключевых региональных мероприятий, которые объединяют писателей Московской области, сообщили в местной Администрации.
Многие инициативы, зародившиеся здесь, позже нашли отклик и в других муниципалитетах региона.
На церемонии отметили достижения местных деятелей культуры и работников библиотек. Главного редактора издательства «Круглый стол» Ирину Дмитренко наградили памятной медалью Союза писателей России «Земля героев». Награду вручили за вклад в сохранение героической истории Подмосковья, Раменской земли и работу с молодежью округа.
Медалью Московской областной организации имени В.В. Маяковского удостоен главный редактор газеты «Грань» Иван Ступников. Издание известно постоянной «Литературной страницей» и публикациями о героях Раменской земли.
