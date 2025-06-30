На праздновании Дня молодёжи в Раменском наградили волонтёров

30 июня 2025, 14:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник в честь Дня молодёжи провели в субботу, 28 июня, в Раменском городском парке. Там были организованы различные развлечения и состоялось награждение волонтёров и активистов. Об этом сообщает пресс-служба администрация муниципального округа.







«В торжественной части мероприятия замглавы Раменского округа Залимхан Гаджиев вручил благодарственные письма активной молодежи. А директор молодёжного центра Светлана Великотная и ветеран СВО Станислав Николаев наградили волонтёров», — говорится в сообщении.