На праздновании Дня молодёжи в Раменском наградили волонтёров
Праздник в честь Дня молодёжи провели в субботу, 28 июня, в Раменском городском парке. Там были организованы различные развлечения и состоялось награждение волонтёров и активистов. Об этом сообщает пресс-служба администрация муниципального округа.
«В торжественной части мероприятия замглавы Раменского округа Залимхан Гаджиев вручил благодарственные письма активной молодежи. А директор молодёжного центра Светлана Великотная и ветеран СВО Станислав Николаев наградили волонтёров», — говорится в сообщении.На празднике были организованы соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шахматам, дартсу, баскетболу и волейболу, мастер-класс для юных футболистов, историческая викторина, обучение плетению маскировочных сетей и сборке автомата Калашникова. А также танцевальный батл, концерт и дискотека.